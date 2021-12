Norge afsætter milliarder til at dække forbrugeres elregning

Den norske regering afsætter skønsmæssigt fem milliarder norske kroner (knap 3,7 milliarder kroner) til at holde forbrugernes elregninger på et acceptabelt niveau i en tid, hvor de globale energipriser skyder i vejret.

Det siger statsminister Jonas Gahr Støre på et pressemøde.

Fra og med den næste elregning vil halvdelen af prisen ud over en spotpris på 70 øre per kilowatt blive fratrukket.

- I dag kan regeringen præsentere et svar på elkrisen, som mange i Norge oplever. Nu stiller fællesskabet op for hinanden, siger Støre.

Ordningen vil omfatte elforbruget fra december til og med marts. Det gælder for et strømforbrug op til 5000 kilowatt-timer per måned. Et niveau som langt de fleste norske forbrugere ligger et stykke under.

Det venstreorienterede parti SV siger ifølge NRK, at det vil hjælpe regeringen til at hurtigt at få elpakken vedtaget i Stortinget.

Men i oppositionen er der ikke stor begejstring over regeringens strømaftale.

Fremskrittspartiet mener, at regeringen laver talmagi, når den får det til at se ud, som om milliardpakken er stor.

- Faktum er, at det offentlige får ekstraindtægter på omkring 40 milliarder kroner fra de øgede strømpriser, men giver kun fem milliarder tilbage til strømkunderne, siger partiets næstformand, Ketil Solvik-Olsen.

Han siger, at selv om de norske husstande får en lille håndsrækning, skal de i regeringens plan betale omkring tre gange mere for strømmen, end de i gennemsnit har gjort i de seneste otte år.

- Det er ikke holdbart, siger Solvik-Olsen.

Han kritiserer også, at der ikke er hjælp til erhvervslivet i pakken.

Miljøpartiet De Grønne mener, at regeringens pakke belønner strømspild.

- I stedet for at tage regningen for folk med et højt strømforbrug, burde alle have fået udbetalt samme beløb. Så ville de, der bruger lidt strøm, have fået mest, siger Rasmus Hansson fra partiet.