Norge dropper coronarestriktioner og skifter til anbefalinger

Norge ophæver med øjeblikkelig virkning alle coronarestriktioner, men beholder et par generelle anbefalinger.

Det oplyser Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, på et pressemøde lørdag formiddag.

Det indebærer, at nordmændene kan vinke farvel til krav om mundbind og afstand.

- Denne dag har vi ventet på. Nu er tiden inde. Vi fjerner næsten alle coronatiltag, siger Jonas Gahr Støre.

Norge beholder to coronatiltag i en overgangsperiode, oplyser han. Derfor rådes folk med symptomer stadig til at lade sig teste, mens personer, som bliver testet positive, opfordres til at holde sig hjemme i fire dage.

Statsministeren peger på fire overvejende årsager til, hvorfor coronarestriktioner nu kan fjernes.

Den dominerende omikronvariant giver mere milde sygdomsforløb, der er færre indlagte på sygehusene, nordmændene er godt beskyttede via vacciner, og sygefraværet er 'i store træk håndterbart'.

- Konsekvenserne af restriktioner er mere negative for samfundet end smitten. Derfor fjerner vi næsten alle restriktioner, siger Jonas Gahr Støre.

Norge har haft krav om at holde en meters afstand offentlige steder. Det har givet udfordringer for restauranter og barer, der som konsekvens har haft plads til færre gæster.

- Afstand imellem os er ikke længere nødvendigt. Meterkravet forsvinder. Vi fjerner det generelle råd om at holde afstand.

- Nu kan vi omgås som før i udelivet, ved kulturarrangementer og andre sociale begivenheder. Og på vej til og fra job, i bussen, på toget og færger, siger statsministeren.

Han oplyser, at selv om kravet om mundbind bortfalder, er det stadig godt at have ved hånden. Og rådet er, at uvaccinerede og andre sårbare grupper fortsat bærer mundbind.

Ved at fjerne coronarestriktionerne følger Norges regering anbefalingen fra nationale sundhedsmyndigheder.

Forud for pressemødet lørdag havde Folkehelseinstituttet (FHI), som er den norske sundhedsstyrelse, vurderet, at samfundet kan 'gå tilbage til en normal hverdag uden særlige smittetiltag mod covid-19'.

I Norge står den nu på 'sund fornuft og hensyn til andre', fortæller sundhedsminister Ingvild Kjerkol på pressemødet.

Hun understreger, at det fra lørdag kun er råd og anbefalinger, som gælder. Staten vil altså ikke bestemme, hvad den enkelte skal gøre.

Norge følger i fodsporene på de skandinaviske naboer, Danmark og Sverige.

Danmark droppede alle coronarestriktioner 1. februar.

En uges tid senere fulgte Sverige efter, og nu vinker Norge altså også farvel til restriktionerne.