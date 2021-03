Norge fortsætter AstraZeneca-pause

Norge vil forlænge pausen i brugen af vaccinen fra AstraZeneca, oplyser kilder til norsk TV2.

Meldingen kommer dagen efter, at de danske myndigheder valgte at udskyde brugen af vaccinen i yderligere tre uger.

- Vi har i dag besluttet at forlænge vores pausering i tre uger til og med uge 15, lød det i går fra Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen.

Pausen kommer efter flere tilfælde af alvorlige bivirkninger hos folk, som har fået vaccinen. Desuden er to døde i Danmark efter at have modtaget vaccinen. Myndighederne har endnu ikke slået fast, om der er årsagssammenhæng. Det er det, som nu skal undersøges.

Mens Norge og Danmark har sat AstraZeneca på pause, har Sverige valgt at fortsætte med at bruge vaccinen til personer over 65.

Til Ekstra Bladet har AstraZeneca svaret efter det danske stop:

'Vi har fuld respekt for den beslutning, der er blevet truffet i Danmark. Det er op til hvert land at vurdere, hvad der er bedst set ud fra et lokalt perspektiv og for at opbygge tillid til vaccinationsprogrammet,' skriver AstraZenecas pressechef, Christina Malmberg Hägerstrand, i en mail:

'Efter omhyggelig granskning er tilsynsmyndighederne i EU og Storbritannien nået frem til, at fordelene ved at anvende vaccinen til at beskytte mennesker mod denne dødelige virus vejer væsentligt tungere end risici i alle voksne aldersgrupper.'

