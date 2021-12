Norge indfører forsamlingsloft over antal gæster hjemme

Norge indfører nye restriktioner for at begrænse coronasmitte. Det betyder, at man højst må have ti gæster i private hjem.

Reglen træder i kraft ved midnat natten til torsdag.

Det meddeler den norske regering på et pressemøde tirsdag aften.

Der gøres en undtagelse til jul og nytår, hvor grænsen er højnet til 20 gæster i hjemmet.

Ved private sammenkomster i lejede eller lånte lokaler er der et forsamlingsloft på højst 20 mennesker.

Situationen er alvorlig, siger statsminister Jonas Gahr Støre på pressemødet.

- Vi er allerede tæt på en overbelastning på flere sygehuse, siger han.

Regeringen beder nordmændene holde mindst en meters afstand til mennesker, de ikke bor sammen med.

Barer og restauranter skal stoppe udskænkningen ved midnat.

Der kommer krav om brug af mundbind i butikker, indkøbscentre og andre steder med mange mennesker. Det gælder også på arbejdspladser, hvor det ikke er muligt at holde afstand.

Indtil videre gælder reglerne i fire uger. Men de skal evalueres igen efter to uger.