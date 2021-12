Norge indfører stop for udskænkning i kamp mod Omikron

Norges regering indfører nye coronatiltag, der skal begrænse fysisk kontakt mellem folk og bremse den nye Omikron-variant.

De nye tiltag betyder, at nordmændene nu skal finde mundbind frem igen flere steder.

Og på barer, restauranter og hoteller bliver der indført fuldt stop for servering af alkohol.

Flere skal arbejde hjemme, og der bliver indført strengere regler i skoler og andre steder.

- Jeg vil begynde med at sige: Nu er det alvor, indleder statsminister Jonas Gahr Støre et pressemøde mandag aften.

Regeringen ønsker at mindske kontakt og mobilitet, uddyber sundhedsminister Ingvild Kjerkol.

- Vi er nødt til at bremse op for at undgå, at det går galt. Det er ubehageligt, men det er nødvendigt, siger hun.

Det betyder også, at regeringen anbefaler at undgå idrætsaktiviteter inde.

Man kan træne udendørs med op mod 20 mennesker, hvis man holder afstand, tilføjer Kjerkol.

De nye regler og anbefalinger gælder fra natten til onsdag.

- For mange vil dette føles som en nedlukning. Hvis ikke af samfundet, så af deres liv, siger Støre.

- Jeg er klar over, at dette er en blytung besked at få. Det er også en tung besked at give, tilføjer han.

Det er kun få dage siden, at regeringens seneste coronarestriktioner trådte i kraft.

I sidste uge blev det besluttet, at barer, restauranter og andre steder skulle stoppe servering af drikkevarer ved midnat.

Men nu er det nødvendigt med flere tiltag, fordi Omikron-varianten spreder sig hurtigt, påpeger statsministeren.

- Den nye variant ændrer spillereglerne, siger han.

- Derfor er det nødvendigt med nye tiltag.

I sidste uge anbefalede regeringen, at nordmændene ikke har flere end ti gæster hjemme. Til jul og nytår får nordmændene lov at samles op mod 20 mennesker sammen i private hjem.

De anbefalinger ændres der ikke på.

- Det bliver jul. Du kan rejse hjem til jul. Du kan være sammen med dine nærmeste, siger Støre.

Han tilføjer, at det vigtigste mål nu er at forstærke vaccineindsatsen. Derfor beder regeringen både forsvaret samt apotekere og tandlæger om at hjælpe til med at få vaccineret nordmændene.

Regeringen har også besluttet at følge sundhedsmyndighedernes anbefaling om at afkorte den tid, der går mellem anden og tredje vaccine.

Noget tilsvarende har man netop gjort i Danmark.