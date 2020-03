Norge melder for første gang om fald i indlagte med virus

For første gang under krisen med coronavirus kan Norges sundhedsstyrelse melde, at antallet af smittede, der er indlagt på landets hospitaler, falder.

Fredag var der indlagt 303 patienter med Covid-19, der er virussygdommen i udbrud. Lørdag er det tal faldet til 291.

- Dette er interessant. Tallet på indlæggelser er vigtigere end antallet af smittede, siger den fungerende direktør i den norske sundhedsstyrelse, Espen Rostrup Naksta, til NRK, der svarer til Danmarks Radio.

Men man bør være varsom med at lave konklusioner på udviklinger over kun en dag, påpeger han.

I Norge er 3845 personer registreret smittet med coronavirus. Lørdag eftermiddag blev det 21. dødsoffer bekræftet. Det var en 90-årig kvinde fra Drammen kommune, som i forvejen var svækket af anden sygdom.

Gennemsnitsalderen på de døde af Covid-19 i Norge er 84 år.