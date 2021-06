Norge modtager 400.000 færre doser og udskyder vaccinemål

Medicinalvirksomhen Pfizer har skåret sin levering af vacciner til Norge med 400.000 doser i juli.

Det betyder, at den norske vaccineplan i bedste fald vil blive forsinket mellem en og to uger, oplyser den norske sundhedsstyrelse Folkehelseinstituttet (FHI).

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Norge havde regnet med at modtage 1,2 millioner coronavacciner fra Pfizer i juli, men det tal svinder med 400.000 til 800.000 doser.

- Det er meget uheldigt, at vi bliver forsinket. Samtidig håber vi, at Pfizer kompenserer for dette og fortsætter med at levere i henhold til aftalerne, og at vi kommer igennem det uden at få negative konsekvenser for, hvornår folk får vaccinen, siger direktør Geir Bukholm fra FHI ifølge NTB.

Ifølge Pfizer er det ikke problemer med produktionen, der gør, at der kommer færre vacciner til Norge. Det er uvist, hvad årsagen til reduktionen er.

FHI arbejder på at finde en løsning, der skal kompensere for de færre doser. Et af tiltagene kan være at forlænge intervallet mellem den første og anden dosis.

Pfizer er den vigtigste leverandør af vacciner i Norge. Den anden vaccine, der bruges, er Moderna, men selskabet leverer betydeligt færre doser end Pfizer.

I Danmark, hvor det også er vaccinerne fra Pfizer og Moderna, der bruges, er Sundhedsstyrelsen ved at overveje, om den vil tage den skrottede Johnson & Johnson-vaccine tilbage i vaccinationsprogrammet.

Oprindeligt var forventningen i januar, at alle i Danmark kunne være færdigvaccinerede 27. juni, men siden er datoen blevet skubbet mange gange, og nu ventes befolkningen at være færdigvaccineret i september.

Det skyldes, at der ikke er kommet så mange vacciner som ventet, og at Sundhedsstyrelsen besluttede at skrotte både AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaccinen fra det generelle vaccinationsprogram.

På et pressemøde torsdag sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at der er 'godt turbo' på corona-vaccinationerne i Danmark.

Her fortalte Heunicke også, at der onsdag blev givet 75.000 stik, og at over 2,5 millioner danskere nu har fået mindst et stik mod coronavirus.