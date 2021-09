Norge tilbyder 12-15-årige børn en enkelt vaccinedosis

På grund af stigende smittetal og risikoen for følgevirkninger vil Norge tilbyde 12-15-årige at blive vaccineret mod covid-19.

Det siger statsminister Erna Solberg fra det konservative Høyre (H) på et pressemøde torsdag.

I første omgang skal de tilbydes én vaccinedosis, fortæller hun.

- Vi vil afvente FHI's (Folkehelseinstituttet, den norske pendant til Statens Serum Institut, red.) vurdering og erfaringer fra andre lande, før vi beslutter, om denne gruppe skal have anden dosis, siger hun ifølge norske NRK.

Hun understreger samtidig, at den endelige beslutning er forældrenes.

I Danmark tilbydes børn i alderen 12 til 15 år allerede at blive vaccineret.

Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, fortæller til nyhedsbureauet NTB, at sundhedsmyndighedernes anbefaling blandt andet skyldes risikoen for følgevirkninger af coronasmitte.

- Når mange smittes, vil nogle også risikere at blive indlagt på hospitalet. Dette kan også føre til den sjældne og alvorlige komplikation MSC, som er en betændelsestilstand, der kan opstå hos enkelte to til seks uger efter coronasmitte, siger Stoltenberg.

De seneste syv dage er knap 1400 dagligt i gennemsnit blevet registreret som smittede i Norge, hvor der bor omkring 5,3 millioner mennesker.

Den norske regering ønsker generelt at undgå en for voldsom smitteudvikling.

- Der er meget smitte nu blandt børn og unge, og vaccinen vil bidrage til, at også denne gruppe får en mere normal hverdag, siger Erna Solberg.

Udvidelsen af det norske vaccineprogram er ganske markant.

Således er der ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) omkring 260.000 børn i alderen 12 til 15 år i Norge. Det skriver NTB.

Tidligere har det kun været børn i den aldersgruppe med risiko for at blive alvorligt syge, som har fået tilbud om en vaccine.

Den gruppe omfattede ifølge FHI kun mellem 2000 og 3000 børn.

På pressemødet oplyser Solberg også, at fjerde trin i den norske genåbningsplan ikke bliver gennemført, da risikoen for yderligere smitte er for stor.

- Derfor bliver vi stående på trin 3 i genåbningsplanen, siger Solberg ifølge NRK.

- Der bliver vi, indtil flere er færdigvaccineret, og vi kan gå over til en normal hverdag med øget beredskab.

Den norske sundhedsstyrelse oplyser, at målsætningen nu er at begrænse smitten, indtil 90 procent af den voksne befolkning er vaccineret med to doser.