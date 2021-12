Norsk julefrokost er blandt de største Omikron-udbrud uden for Sydafrika

I Oslo er yderligere 20-30 mennesker konstateret smittet med corona efter en julefrokost i sidste uge, hvor der siden er fundet flere tilfælde af smitte med Omikron-varianten.

Indtil videre er i alt 13 mennesker bekræftet smittet med den nye variant. Det meddelte Oslo kommune fredag eftermiddag.

De smittede besøgte en restaurant i Oslo, hvor et større selskab var samlet til julefrokost.

I forvejen er omkring 60 af deltagerne i julefrokosten registreret smittet. Af dem har én fået påvist Omikron-varianten.

Det er ikke alle de smittede, der har deltaget i julefrokosten. Nogle var blandt de øvrige gæster på restauranten.

Myndighederne havde opfordret til, at alle, der var på restauranten, lod sig teste. Det oplyser assisterende overlæge i bydelen Frogner, Tine Ravlo, til norsk TV 2.

Siden blev der fundet 12 Omikron-tilfælde mere.

- Vi kan forvente, at der vil komme flere positive prøver ind efterhånden. Så vi må nok regne med, at dette tal stiger, siger hun.

I alt blev omkring 60 mennesker bekræftet smittet i de første dage efter julefrokosten sidste fredag i Oslo.

Julefrokosten blev holdt af den norske solcelleproducent Scatec. Nogle af virksomhedens medarbejdere har for nylig været i Sydafrika, hvor Scatec har et samarbejde.

Udbruddet i Oslo er et af de største udbrud af Omikron, der hidtil er registreret uden for Sydafrika.

Portugal er ligeledes ramt af et udbrud. Her meddelte sundhedsmyndigheder onsdag, at børneafdelingen på et stort hospital nær hovedstaden, Lissabon, er lukket på grund af den nye coronavariant.

De portugisiske sundhedsmyndigheder registrerede mandag 13 tilfælde med Omikron-varianten, som alle involverede spillere og stab fra fodboldklubben Belenenses SAD fra den bedste portugisiske række.