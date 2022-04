Norsk politi får mange tips om udnyttelse af ukrainske flygtninge

Flere politikredse i Norge oplyser, at de for tiden får et stigende antal tips om folk, der forsøger at udnytte sårbare ukrainske flygtninge.

Norsk TV 2 skriver, at det er noget, der bekymrer politiet.

Mediet har blandt andet talt med en kvinde, som på Facebook spurgte, om nogen kendte til et sted, hvor hendes ukrainske mor kunne bo.

Hun fik siden en besked fra en mand, der ønskede at komme i kontakt med en single, ukrainsk flygtning.

- Vi ser meget alvorligt på det her, og derfor har vi øget vores opmærksomhed omkring disse bekymringer. Vi arbejder aktivt med flere tiltag, siger stabschef i Oslos politikreds, Harald Nilssen.

Hans bekymringer deles af politiinspektør Tore Salvesen i politikreds Vest.

- Vi får en god sjat tips. Både en del sikre oplysninger og lidt mere usikre oplysninger, der bekræfter det, som de også har oplevet i Oslo, siger han.

Harald Nilssen oplyser, at politiet i Oslo blandt andet har iværksat arbejde på tværs af afdelinger for at forebygge og afdække seksuelt misbrug og udnyttelse af ukrainske flygtninge.

Avisen Tønsbergs Blad skriver, at Norges sydøstlige politikreds i øjeblikket efterforsker to sager mod ukrainske netværk, der driver menneskehandel.

- Vi ved, at de arbejder i Tønsberg, Skien og Drammen. Her taler vi om netværk med store organisationskort, siger Tove Møller, der arbejder med menneskehandel i politikredsen.

- De er så store og velorganiserede, at det næsten nærmest ikke hjælper at anholde nogle enkeltpersoner. Så sætter netværkene bare en ny person i den rolle.

Tove Møller oplyser, at der arbejdes på at afdække menneskesmugling i alle niveauer af politikredsen.

Indsatsen inkluderer blandt andet patruljer, der standser biler og finder norske chauffører med ukrainske kvinder.

Politiet har også øget antallet af efterforskere og grænsebetjente i Sandefjord lufthavn, der ligger syd for Oslo.