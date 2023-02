Norsk politi rykker ind mod Thunberg og andre aktivister

Norsk politi har mandag fjernet flere demonstranter, der har blokeret indgangen til Norges olie- og energiministerium.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Demonstranterne satte sig omkring klokken 13 foran indgangene til olie- og energiministeriet i Oslo. Knap en halv time senere skrev NTB, at det norske politi var begyndt at bære folk væk fra området.

Blandt demonstranterne var den svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

Thunberg: Det var en fejl

Demonstranterne har i flere dage været til stede inde i selve olie- og energiministeriet i den norske hovedstad. De havde været der siden torsdag og fået indtil klokken 02.25 natten til mandag til at forlade bygningen.

Ved 03.00-tiden blev de kørt fra stedet i politibiler med blå blink.

Senere vendte de så tilbage uden for bygningen for at ytre deres tilfredshed.

Det var torsdag 500 dage siden, at den norske Højesteret afgjorde, at to vindmølleparker på halvøen Fosen i Trøndelag er opført ulovligt, fordi de krænker samernes ret til kulturudøvelse.

Anlægget står dog fortsat, og det er aktivisterne utilfredse med.

- Kampen for urfolkets rettigheder, for menneskerettigheder og for klimaet er global. Der er flere lokale eksempler på, at rettighederne bliver krænket. Når det sker, er man nødt til at sige fra, siger Greta Thunberg til NTB.

Til det norske medie NRK lyder det videre, at den norske stat ifølge Thunberg har gjort sig skyldig i brud på menneskerettighederne.

- Det er helt absurd, at det her får lov til at foregå, og at det virker som om, at den norske stat ignorerer det, siger Thunberg.