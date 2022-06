Norsk politi ser ikke umiddelbart skyderi som terrorangreb

Norsk politi vil indtil videre ikke definere skyderiet i Oslo natten til lørdag som et terrorangreb.

Det oplyser en indsatsleder på stedet til den norske avis Aftenposten.

Hypotesen kan dog stadig nå at ændre sig, og norsk politi har været talrigt til stede i det indre Oslo efter hændelsen. Ifølge mediet VG.no er flere end 40 vidner blevet afhørt.

Politiet oplyste lidt efter klokken 01.00, at to personer var blevet skudt og dræbt af en gerningsmand. Adskillige andre er blevet kørt på hospitalet, hvor de behandles for deres kvæstelser.

Der er endnu ikke fastlagt et motiv for angrebet. Men et af gerningsstederne var natklubben London Pub, som er et sted, der får mange homoseksuelle besøgende.

Angrebet skete desuden natten til lørdag. Om dagen er det planen, at der skal gås det årlige Pride-optog, som er en fejring af LGBT-personer.

Politiet oplyste tidligere på natten, at det har identificeret tre gerningssteder.

Ud over London Pub skulle der være tale om jazzklubben Herr Nilsen, som ligger i samme karré som London Pub.

Det står umiddelbart ikke helt klart, hvor de, som mistede livet i angrebet, blev skudt, men der blev meldt om to døde, allerede da London Pub var det eneste offentlige kendte gerningssted i sagen.

Politiet har indtil videre ikke villet ud med, hvilket våben der blev brugt i angrebet, men en journalist fra det norske medie NRK har fortalt, at han var til stede, da det fandt sted.

Gerningsmanden ankom til stedet med en taske, fortalte journalisten. Ud af tasken tog han et våben og begyndte at skyde.

Et andet øjenvidne har fortalt, at hun var nødt til at spille død i et forsøg på at redde sit eget liv. Hun sagde til det norske medie VG.no, at gerningsmanden virkede til at sigte efter nogle meget bestemte mål.

Politiet har anholdt én person i sagen. Efterforskningen arbejder ud fra den hypotese, at han er den eneste gerningsmand i sagen.