Norsk sundhedsansat er død efter blodprop efter vaccine

En af tre norske sundhedsmedarbejdere, der fik blodprop efter at være blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen, er død.

Det oplyser Norges lægemiddelagentur, Legemiddelverket, mandag.

Der er tale om en kvinde på under 50 år. Hun skal være blevet vaccineret, ugen før hun blev indlagt på et lokalt hospital. Hun blev efterfølgende overflyttet til Rikshospitalet i den norske hovedstad, Oslo.

Det er ikke konkluderet, at der er nogen sammenhæng mellem vaccinen og blodproppen. Det bliver i øjeblikket undersøgt.

- Vi undersøger, om der findes lighedstræk mellem de tre patienter, som kan sige noget om årsagen til, at de har fået et så specielt sygdomsforløb, siger Steinar Madsen, der er medicinsk fagdirektør hos Legemiddelverket.

Han tilføjer på mandagens pressemøde, at man ikke har fået yderligere meldinger om blodpropper i kølvandet på AstraZeneca-vacciner:

- Legemiddelverket har fået mange meldinger om bivirkninger de seneste dage. Men indtil nu har vi ikke fået flere meldinger om sjældne, alvorlige tilfælde knyttet til blodpropper, blødninger eller lavt antal blodplader.

Alle tre sundhedsansatte, der blev indlagt, skal have været relativt unge.

- Legemiddelverket kan præcisere, at det her drejer sig om sjældne sygdomsforløb. De har en højst usædvanlig kombination af et lavt antal blodplader, blodpropper i små og store kar samt blødninger.

- Nogle tilfælde med lignende sygdomsforløb er blevet rapporteret i flere andre europæiske lande, siger Steinar Madsen.

Flere lande - herunder Danmark, Norge og Island - har midlertidigt stoppet brugen af AstraZeneca på grund af bekymringer for vaccinens sikkerhed.

I Danmark er en 60-årig kvinde død efter en blodprop, efter at hun var blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), Verdenssundhedsorganisationen WHO og AstraZeneca selv anbefaler fortsat at bruge vaccinen.