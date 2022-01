Norsk udenrigsminister: Vi har stillet klare krav til Taliban

Der er blevet stillet tydelige krav til den Taliban-delegation, der for tiden er på besøg i Norge til forhandlinger med FN, EU og en række vestlige lande.

Det siger Norges udenrigsminister, Anniken Huitfeldt, tirsdag.

Hun omtaler samtalerne som en god start og siger, at tonen i dialogen har været direkte.

Blandt andet har Norge forlangt, at skolerne i Afghanistan igen skal åbnes for piger over 12 år, at der skal gives adgang til humanitær bistand, og at folk i hele landet får adgang til mad, medicin, menneskerettigheder og et generelt mere inkluderende styresystem, siger Huitfeldt.

- De siger, at de vil åbne skolerne for piger over 12 år. Så må tiden vise, om de lever op til det løfte, siger ministeren til NTB.

To kvindelige aktivister ved navn Zaryabi Paryani og Parwana Ibrahimkhel har også været på dagsordenen under samtalerne i denne uge.

Kvinderne blev anholdt i deres hjem i Afghanistan efter en demonstration i sidste uge, og efter at have afvist at have noget med sagen at gøre, ville Taliban mandag hverken be- eller afkræfte, at de to er i deres varetægt.

Norges udenrigsministerium har dog gjort det klart, at Taliban er ansvarlige for aktivisternes sikkerhed, da bevægelsen sidder på magten i Afghanistan.

- Vi er kommet med meget stærke krav, når de gælder de to fængslede kvindelige aktivister. Så må vi se, om Taliban følger op, når de kommer tilbage til Afghanistan, siger Huitfeldt.

- Vi ønsker, at de bliver løsladt, og det har vi sagt.

Udenrigsministeren understreger, at det ifølge hende er bedre med dialog end at sidde i Vesten og håbe på, at tingene i Afghanistan bliver bedre af sig selv.

Hun tilføjer dog, at Norge ikke er naive i forhold til forventningerne til Taliban, efter at landet er blevet kritiseret for at byde en delegation fra den militante bevægelse velkommen.

- Vi tror ikke, vi kommer til at ændre situationen i Afghanistan i løbet af nogle dage med samtaler i Oslo. Men vi ønsker at opretholde kanaler, der giver mulighed for at forsøge at påvirke udviklingen i landet, siger Huitfeldt.

Taliban-delegationens besøg i Norge sluttede tirsdag.