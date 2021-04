Norsk vaccineprogram kan blive næsten tre måneder forsinket

Den norske vaccineudrulning kan blive forsinket med næsten tre måneder.

Det er konsekvensen af, at både AstraZenecas vaccine og Johnson & Johnsons vaccine ikke vil blive benyttet i den nærmeste fremtid i landet.

Det oplyser Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge tirsdag på et pressemøde.

Ifølge Line Vold, der er afdelingsdirektør hos FHI, skal Norge efter planen modtage cirka en million doser af Johnson & Johnsons vaccine i juni.

Tirsdag har selskabet dog meddelt, at man udskyder udrulningen af vaccinen i Europa på grund af bekymringer om sjældne blodproptilfælde.

- Forsinkelsen kommer til at kunne mærkes, hvis AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaccinerne ikke tages i brug. Vi vurderer, at det bliver et sted mellem otte og 12 uger, siger afdelingsdirektøren.

- Det vil først og fremmest betyde noget for de yngre, uddyber hun.

Norges statsminister, Erna Solberg, understreger tirsdag, at tempoet i vaccineudrulningen også kommer an på andre omstændigheder.

- Det afhænger af, om vi kan få fat i nogle andre vacciner, siger hun.

Solberg vil på tirsdagens pressemøde desuden hellere snakke om, at Norge netop har taget hul på en genåbning af samfundet.

Danmark befinder sig i en vaccinesituation, der minder meget om Norges.

Her betyder Johnson & Johnsons beslutning tirsdag ligeledes, at både den og AstraZenecas vaccine i øjeblikket er sat på pause.

Johnson & Johnson-vaccinen er den, som Danmark har bestilt flest af.