NorthSide svarer på kritikken: Publikums skyld

Eskelunden lagde i år for første gang græs til NorthSide i Aarhus, og langtfra alt gik gnidningsfrit i forbindelse med festivalen.

Helt skidt var det natten til søndag, da tusindvis af mennesker skulle hjem fra festivalpladsen, efter at tidens største danske musiknavn, The Minds of 99, havde lukket og sluttet.

Nu svarer arrangøren bag NorthSide på kritikken.

Lyttede ikke

Det er ikke roser, der bliver delt ud på NorthSides sociale medier efter kaosset natten til søndag, da den populære festival sluttede.

Mange var nemlig blevet for at opleve The Minds of 99, og derfor var presset på udgangen gigantisk, da menneskemængden skulle væk - flere øjenvidner melder om, at det var decideret farligt.

Det har ikke været nemt at få arrangøren bag den populære festival til at stille op til interview, men i en mail til Aarhus Stiftstidende, skyder de skylden på publikum.

- Vi har desværre haft nogle situationer, hvor publikum har fjernet eller er sprunget over hegn i forbindelse med udgangen fra pladsen. Her tilkaldte vi politiet for at afspærre veje tæt på festivalen af hensyn til sikkerheden, skriver kommunikationschef Pernille Høll til Aarhus Stifttidende.

- Vi har også oplevet en del af publikum, der ikke har lyttet til de henvisninger, vores sikkerhedsfolk har givet. Det er en ny tendens, som vi tager med i vores vurdering for fremtiden.

Forbliver på Eskelunden

Rigtig mange kritiserede festivalen for deres udgangsmuligheder på de sociale medier efter kaosset - og her var det ikke gæsterne, men selve arrangøren, der fik stryg.

- Jeg synes faktisk, at de festivaldeltagere, der væltede hegnet flere (!) steder, burde få en medalje. Hvis det ikke var sket, ville der blive ved med at komme mennesker bagfra, mens de forreste ikke kunne komme væk. Opskriften på en tragedie, skriver en bruger blandt andet på NorthSides facebookprofil.

Men NorthSide er ikke enig i kritikken af Eskelunden.

- Vi er lykkelige for premieren i Eskelunden – en ny plads, der fungerede godt med et fantastisk flow. Vi oplevede mennesker i alle afkroge af pladsen. Alt var ikke perfekt, men vi synes, at det var mere end godt nok, lød det i en pressemeddelelse fra efter showet.

