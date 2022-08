Skoler skal fremover udbyde hygiejneprodukter til 'alle, som har brug for det' i Skotland

I Skotland bliver bind og tamponer fra mandag gratis for dem, der har brug for det.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Skotland var det første land i verden til at indføre sådan en lov. Det skete ved en afstemning i parlamentet i 2020.

Dermed bliver det lovpligtigt for eksempelvis skoler at udbyde hygiejneprodukter til 'alle, som har brug for det'.

Lovforslaget blev fremsat af den socialdemokratiske politiker Monica Lennon. Hun har ført kampagne for gratis bind og tamponer siden 2016.