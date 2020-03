Nu er over 10.000 døde i Italien som følge af coronavirus

889 er døde i Italien det seneste døgn som følge af coronavirus. Det bringer det samlede dødstal op på 10.023, oplyser myndighederne lørdag.

Det er et mindre fald i forhold til døgnet forinden, hvor der blev registreret 919 døde.

Antallet af registrerede smittede stiger til 92.472 mod 86.498 fredag.

Igen er det Lombardiet, hvor Milano er hovedbyen, der fylder tungt i statistikken.

Lørdag er der her registreret 542 døde siden fredag.

Det samlede dødstal har nu nået 5944 i Lombardiet, lød meldingen fra en kilde, inden de landsdækkende tal blev meldt ud.

Italien er det land i verden, der i forhold til antallet af døde er hårdest ramt af pandemien.

USA har senest overhalet Italien med antallet af smittede.

Avisen Corriere della Sera skriver lørdag, at regeringen overvejer at forlænge ordren til borgerne om at holde sig inden døre med to uger.

Det vil i så fald først være 18. april, at der vil bliver lettet på nedlukningen af det italienske samfund.

Avisen skriver, at inden da kan nogle af de begrænsninger, der er lagt på industriproduktionen for at mindske spredningen af coronavirus, blive lettet.

Der var først på ugen en forhåbning om, at antallet af døde af coronasmitten var på retur, da der et par dage blev meldt om under 700 døde per døgn.

Hospitaler i Italien har i mange dage advaret om, at læger og sygeplejersker er ved at segne under den store byrde, som de mange indlagte smittede er.

Der har været mangel på respiratorer - og her navnligt i Lombardiet - til at holde de mest syge i live.

Premierminister Giuseppe Conte har appelleret til EU om direkte støtte fra de andre EU-lande.

Han vil også have de andre EU-lande med på en plan for, hvordan man håndterer gæld og økonomisk genopretning af Europa.

Ni EU-lande, heriblandt Italien, har foreslået, at eurolandene udsteder fælles 'corona-obligationer' til at skaffe kapital. Men det får en lunken modtagelse i blandt andet Tyskland og Holland.