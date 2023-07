Nu igen: 17-årig tysker knaldet for at ridse i Colosseum-mur

En 17-årig tysk dreng har sluttet sig til en stadigt voksende gruppe af turister, der har skabt røre i Italien, fordi de ikke kan holde fingrene fra hovedstaden Roms berømte turistattraktion Colosseum.

Det beretter det italienske nyhedsbureau Ansa om.

Ifølge nyhedsbureauet er der tale om en studerende fra Tyskland, som blev tilbageholdt af vagterne ved Colosseum efter at have ridset noget ind i en murstensvæg ved attraktionen.

Han blev efterfølgende meldt til politiet og risikerer nu bødestraf på over 100.000 kroner for hærværk.

Den 17-årige dreng træder dermed ind i en efterhånden lang række af turister, som har forsøgt at ridse noget ind i murstensvæggen i Colosseum.

For et par år siden blev en russisk turist idømt en bøde på 20.000 euro efter at have ridset noget i en væg i Colosseum. Det svarer til knap 150.000 kroner.

Så sent som i fredags blev en ung, schweizisk kvinde på 17 år snuppet efter at have ridset sit forbogstav ind i murstenene. Hun blev identificeret af politiet, skrev italienske medier søndag.

I slutningen af juni fik en britisk mand for alvor italienernes følelser i kog, da han ridsede navnene på sig selv og sin kæreste ind i murstensværket ved Colosseum.

En video af manden taget på fersk gerning antydede en vis grad af ligegyldighed, der ikke hjalp situationen. Heller ikke da han senere undskyldte sig med, at han ikke vidste, hvor oldgammelt monumentet var, lod italienerne til at tilgive hærværket.

Det romerske monument, som er omkring 2000 år gammelt, er en af de mest besøgte og populære turistattraktioner i Italien.