Nu kan du rejse til Norge

Borgere fra en lang række europæiske lande kan igen få lov til at rejse ind i Norge, hvis de ejer fast ejendom, herunder fritidsboliger, i landet, eller hvis de skal besøge familiemedlemmer.

Det oplyser Norges justitsminister, Monica Mæland fra partiet Høyre, til avisen VG tirsdag.

Lempelsen gælder borgere fra landene i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som omfatter EU-landene plus Island og Liechtenstein. Norge er også med i samarbejdet.

Monica Mæland oplyser til avisen, at justitsministeriet kontinuerligt forsøger at finde den rette balance mellem hensynet til at beskytte mod smitte og andre vigtige samfundshensyn.

- Derfor er jeg glad for at kunne sige, at vi i dag har vedtaget, at flere EØS-borgere end normalt kan rejse ind i Norge. Det betyder, at flere familiemedlemmer til EØS-borgere, og EØS-borgere, som er i familie med norske borgere, nu kan rejse til Norge, skriver hun i en mail.

Lempelsen af tiltagene gælder også EØS-borgere, som skal besøge mindreårige børn, ægtefælle eller samboende.

Justitsministeren understreger, at karantænereglerne fortsat er gældende, og alle indrejsende til Norge skal følge disse.

Lempelserne for indrejse gælder med omgående virkning, oplyser ministeriet.