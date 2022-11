Nu reagerer Biden

En god dag for demokratiet og en god dag for USA, sagde præsident Joe Biden i sin første reaktion på midtvejsvalgets udfald.

- Vælgerne har sendt et klart budskab. De ønsker, at vi bevarer vores demokrati, sagde den amerikanske præsident, som pointerede, at demokratiet er blevet testet flere gange i de senere år.

- Vi har ikke det endelige resultat endnu, men en stor rød bølge kom ikke, sagde Biden videre med henvisning til forudsigelser og meningsmålinger, som før valget tydede på en markant sejr til republikanerne.

Han tilføjede, at han vil fortsætte med at satse på et samarbejde med Republikanerne.

- Efter G20-topmødet vil jeg invitere ledere fra begge partier til Det Hvide Hus for at drøfte, hvordan vi kan samarbejde, sagde Biden, som i næste uge tager til Indonesien for at deltage i et topmøde i G20, som består af 19 af verdens vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU.

- Jeg ønsker at bringe en politisk krig med Republikanerne til en afslutning, sagde han.

Biden nævnte, at skattenedsættelser for amerikanske lønmodtagere er en af de vigtige prioriteter for Demokraterne.

Den amerikanske præsident udtrykte også håb om, at Demokraterne og Republikanerne fortsat kan stå sammen om at konfrontere Ruslands aggression mod Ukraine efter midtvejsvalget. Han kommenterede samtidig en ny udvikling på slagmarken i det sydlige Ukraine.

- Ruslands tilbagetrækning fra Kherson viser, at de har alvorlige problemer, sagde han.

Biden gentog, at det er hans hensigt at stille op igen ved præsidentvalget i 2024.

- Jeg tror, at jeg vil træffe den endelige beslutning om dette i begyndelsen af det nye år, sagde han.