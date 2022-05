Nu reagerer Netflix

Regeringen indgik lørdag et smalt forlig om en ny medieaftale for årene 2022 til 2025.

Blandt aftalepunkterne er der en ekstra skat på seks procent for streamingtjenester i Danmark.

Ekstra Bladet har spurgt streamingtsgiganten Netflix til den nye aftale, og de er vendt tilbage med følgende svar:

- Vi har brug for en rimelig og forudsigelig regulatorisk ramme for fortsat at kunne innovere og investere i dansk historiefortælling.

- Vi vil nu grundigt gennemgå medieaftalen for at forstå dens betydning, lyder det fra Netflix, som ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Pengene igen

Streamingtjenester som Netflix, HBO og TV 2 Play skal ifølge den nye aftale sende seks procent af deres omsætning i Danmark videre til en pulje, som skal finansiere produktion af danske film og serier.

Derfor afviser ministeren bekymringer om eventuelle prisstigninger for forbrugerne.

- Det er ikke et bidrag, vi putter i statskassen. Det er et bidrag, de selv kan søge om at få hjem igen, hvis de producerer dansk indhold, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).