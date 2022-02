Nu skifter Trump mening: 'Rystende'

USA's tidligere republikanske præsident Donald Trump fordømmer nu Ruslands invasion af Ukraine.

Det sker i en tale natten til søndag dansk tid på det årlige møde i den konservative organisation Conservative Political Action Conference (CPAC).

- Det russiske angreb på Ukraine er rystende. Vi beder for det stolte folk i Ukraine. Gud velsigne dem alle, siger han på mødet i Orlando i Florida.

Tidligere denne uge udtalte Trump sig ellers rosende om Ruslands præsident, Vladimir Putin, og dennes aggression over for Ukraine.

- Putin erklærer en stor del af Ukraine - af Ukraine - som uafhængigt. Åh, det er vidunderligt, sagde han tirsdag, da han blev bedt om at kommentere Putins anerkendelse af de østukrainske regioner Donetsk og Luhansk som selvstændige.

Trump beskyldte ved samme lejlighed også USA's nuværende præsident, demokraten Joe Biden, for at have håndteret krisen i Ukraine forkert.

I sin tale lørdag langer Trump igen ud efter sin afløser i Det Hvide Hus.

- Som alle forstår, så ville denne forfærdelige katastrofe aldrig været sket, hvis vores valg (præsidentvalget i 2020, red.) ikke var blevet manipuleret, og jeg var præsident, siger han.

Trump har aldrig anerkendt sit nederlag til Biden og påstår hårdnakket uden nogen form for beviser, at det skyldtes valgsvindel.

Derfor taler han i strid med virkeligheden ofte om at have vundet præsidentvalget to gange.

Trump antyder i sin tale også, som han før har gjort, at han vil forsøge at få revanche for sit nederlag i 2020, når amerikanerne næste gang skal til præsidentvalg.

- Den 24. november 2024, vil de (Demokraterne, red.) få det at føle som aldrig før. Vi gjorde det to gange, og vi vil gøre det igen. Vi kommer til at gøre det igen. En tredje gang, siger han med henvisning til at vinde det amerikanske præsidentvalg.