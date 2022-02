Nu straffer EU Putin og hans udenrigsminister

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og landets udenrigsminister, Sergej Lavrov, kommer på EU's sanktionsliste i forlængelse af Ruslands invasion i Ukraine.

Det er EU-landene blevet enige om på et møde mellem EU's udenrigsministre i Bruxelles fredag, oplyser EU's udenrigschef, Josep Borrell.

- Lad mig påpege, at de eneste ledere i verden, der er underlagt sanktioner fra EU, er Assad fra Syrien, Lukasjenko fra Hviderusland og nu Putin fra Rusland, siger Borrell ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Storbritannien og USA har også indført sanktioner mod Rusland.

Midler indefryses

Sanktionerne betyder, at midler i EU indefryses for Putin og Lavrov, og at de får indrejseforbud til EU.

Det er EU-sanktioner, som en række russere i forvejen er pålagt, men Putin vil altså være den højest rangerede på denne sanktionsliste.

Der følger også en række andre sanktioner rettet mod Rusland, som følge af landets invasion af nabolandet Ukraine.

USA retter også sanktioner direkte mod Putin. Det bekræfter præsident Joe Bidens primære talskvinde, Jen Psaki, fredag aften dansk tid.

På et spørgsmål om, hvorvidt det giver den russiske præsident indrejseforbud i USA, siger Psaki, at der senere vil komme flere detaljer om sanktionerne.

Storbritannien har i lighed med EU besluttet at sætte både Putin og Lavrov på den britiske sanktionsliste, skriver Reuters. Det betyder, at begge får indefrosset værdier og aktiver.

Uenighed om Swift

Torsdag tog EU-landene hul på at drøfte sanktioner mod Rusland, efter at russerne samme morgen havde invaderet Ukraine.

Her var det mest omtalte emne, om EU skal udelukke Ruslands banker fra Swift-systemet, så de ikke kan overføre betalinger.

Det ville Tyskland - og enkelte andre EU-lande - ikke være med til, hvilket udløste voldsom skuffelse i Ukraine.

- Jeg vil ikke være diplomatisk på dette område. Alle som nu tvivler på, om Rusland skal udelukkes fra Swift, bliver nødt til at forstå, at blodet fra uskyldige ukrainske mænd, kvinder og børn også vil være på deres hænder, skrev Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, på Twitter.

Inden EU-mødet fredag i Bruxelles sagde Luxembourgs udenrigsminister, Jean Asselborn, at Swift stadig er på bordet.

Hårdt mod hårdt

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sagde forud for mødet, at Danmark vil arbejde for de hårdest mulige sanktioner.

- Vi er nødt til at sætte hårdt mod hårdt over for en aggressor. En person som Putin, som har angrebet og er ved at udføre en forfærdelig krig over for et europæisk land. Der står vi last og brast med Ukraine, sagde Kofod til TV2 News.

Udenrigsministeren siger, at der kommer flere sanktioner. Men man kommer også til at se 'mange andre initiativer for at konfrontere den form for kynisme og aggression', der kommer fra Rusland.

- Vi kommer til at se sanktioner, og vi kommer til at se mange andre initiativer for at konfrontere den form for kynisme og aggression, siger Kofod.