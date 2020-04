Tyrkiets parlament har vedtaget en lov, der åbner mulighed for, at titusindvis af fanger kan løslades fra landets overfyldte fængsler. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Loven er et tiltag, der skal beskytte fangerne mod coronavirus. Men den har fået kritik for at ekskludere indsatte, der er fængslet på terroranklager. Loven har opbakning fra præsident Erdogans parti, AKP, og dets allierede.