Ny lov: Putin vil ramme danskerne

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har mandag underskrevet en lov, der suspenderer et system med forenklet udstedelse af visa med flere lande, heriblandt Danmark.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Konkret handler det om lande, der af Rusland betegnes som 'uvenlige', fordi de har indført sanktioner mod Rusland.

Reuters skriver, at det handler om 'nogle EU-lande', heriblandt Danmark - og derudover Norge, Schweiz og Island.

De konkrete følger af den nye lov kendes ikke. Ritzau har kontaktet Udenrigsministeriet i Danmark for at få en status på visumsituationen med Rusland.

Danmark har 5. marts suspenderet dele af en visumlempelsesaftale mellem Danmark og Rusland for russiske statsborgere. Det fremgår af siden nyidanmark.dk.

På hjemmesiden for den danske ambassade i Moskva, som blev opdateret 30. marts, står der, at Rusland ikke har indført indrejseforbud for Danmark, men nye regler kan indføres med kort varsel.

Generelt frarådes af danske myndigheder rejser til hele Rusland:

- Rusland har iværksat en militær invasion af Ukraine. Meget høj sikkerhedsrisiko, står der på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Det russiske udenrigsministerium melder også, at der indføres personlige indrejserestriktioner mod visse udlændinge.

Det gælder 'udenlandske borgere og statsløse, som har handlet uvenligt mod Rusland, dets borgere eller juridiske enheder', oplyser ministeriet ifølge Reuters.

Sidste måned indførte den russiske regering en liste over såkaldte uvenlige lande, heriblandt USA, Canada, Storbritannien, EU-landene og Ukraine.

Det var 24. februar, at Rusland indledte en invasion af Ukraine. Siden har vestlige lande indført omfattende sanktioner mod Rusland.