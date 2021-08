Ny rapport afslører: Ungdomsparti præget af seksuelle krænkelser

Landformanden for Radikale Venstre, Svend Thorhauge

- Vi tager seksuelle krænkelser meget alvorligt. Og derfor har vi også afdækket omfang og karakteren af seksuel chikane i radikal Venstre, RU's rapport bekræfter desværre, at der er behov for en indsats, for én sag er én sag for mange. Vi kan aldrig garantere, at der ikke fremover opstår enkeltepisoder. Men vi arbejder som parti målrettet for at skabe en kultur, hvor alle kan føle sig trygge. Og vi har i partiet siden efteråret udviklet en samværspolitik, en kontaktinstans og klare procedurer for, hvordan sagerne skal gribes an, og hvilke konsekvenser de skal have.

Jeg vil gerne her også opfordre til, at hvis man har en oplevelse med et medlem af Radikale Venstre, at man bruger vores kontaktinstans, som kan tage hånd om sagerne professionelt for begge parter.