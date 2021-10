Ny skandale ryster Londons politi: Betjent sigtet for voldtægt

Londons Metropolitan Police er blevet ramt af en ny skandale. Således er en af styrkens betjente blevet sigtet for voldtægt.

Det oplyser politiet i Hertfordshire søndag ifølge Sky News.

Det sker, få dage efter at en betjent fra samme afdeling blev dømt for at have voldtaget og dræbt en 33-årig kvinde ved navn Sarah Everard i en sag, der har rystet det britiske samfund.

Den sigtede betjent skal ifølge nyhedsbureauet AFP for retten mandag. Han blev anholdt lørdag i Hertfordshire, mens han havde fri, og han blev senere samme dag suspenderet fra Londons Metropolitan Police.

Samme afdeling

Ifølge tiltalen mod ham skal den påståede voldtægt have fundet sted den 4. september 2020.

Politichef Cressida Dick siger ifølge AFP, at hun er 'dybt bekymret' over anholdelsen af og tiltalen mod den 46-årige betjent.

- Jeg anerkender, at offentligheden også vil være meget bekymret. Nu skal retten gå sin gang, så jeg kan ikke kommentere yderligere, siger hun søndag.

Lige som Wayne Couzens, der torsdag blev idømt fængsel på livstid for drabet på Sarah Everard, arbejdede den 46-årige betjent i den afdeling af Londons Politi, der har til ansvar at passe på parlamentarikere og diplomater.

Det vides ikke, om de to kender hinanden, eller om de har arbejdet sammen.

Heftig debat

Sagen mod den nu tidligere betjent Wayne Couzens sendte chokbølger gennem Storbritannien og førte til både protester og diskussioner omkring kvinders sikkerhed.

Couzens slog Sarah Everard ihjel i marts efter at have anholdt hende på et falsk grundlag, inden han efterfølgende kørte hende til et afsidesliggende sted, hvor han voldtog og kvalte hende.

Sagen fik blandt andet stor omtale på sociale medier. Her begyndte flere kvinder at dele deres egne historier om vold og overgreb.

Sagen har også ført til massiv kritik af Londons Metropolitan Police. Blandt andet efter at politiet har rådet kvinder til at stoppe passerende busser, hvis de bliver stoppet af betjente, de ikke stoler på.