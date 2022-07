Ny stor energiaftale

EU-landene er blevet enige om en aftale, der indeholder reduktioner i gasforbruget. Dermed gør landene nu for alvor klar til en vinter, hvor gasleverancerne fra Rusland vil være omgivet af stor usikkerhed.

EU-landene vil i første omgang på frivillig basis reducere brugen af gas med 15 procent. Men energiministrene er samtidig enige om at indføre en særlig nødsituation kaldet 'union alert'. Her vil det blive obligatorisk for landene at reducere forbruget.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Derfor er det vigtig aftale, der tirsdag blev indgået i Bruxelles, mener det tjekkiske formandskab for EU.

- Dagens beslutning viser tydeligt, at medlemslandene vil stå op i mod ethvert forsøg fra Rusland på at splitte EU ved at bruge energi som våben, siger den tjekkiske minister for energi og handel Jozef Síkela, der ledede tirsdagens møde.

Aftalen kommer, kort efter at Rusland har taget endnu et skridt i retning af at begrænse gasleverancerne til EU.

Mandag aften meddelte det russiske selskab Gazprom, at man vil reducere levering af gas via rørledningen Nord Stream 1 til 20 procent af kapaciteten. I forvejen var leverancen dalet til 40 procent.

Hvis der opstår mangel på gas, kan det betyde, at virksomheder må stoppe produktionen. Det kan føre til både økonomiske tab og tab af arbejdspladser. For almindelige borgere vil det kunne betyde, at man ikke kan varme sit hjem op som normalt.