Ny trend: - Endnu en skole med uhyggelig fund

Det lader til, at det er ved at opstå en ny, uhyggelig trend blandt niende klasses elever på sidste skoledag.

Endnu en skole har meldt ud på Aula, at der er fundet nåle, metal, og forskellige krydderier i de karameller, der er blevet kastet ud til de mindre børn i fredags.

Det drejer sig nu om Lundby skolen i Vordingborg.

Skræmmende

Rolf Carlsson, som er far til to drenge på Lundby skolen i Vordingborg, synes det er en skræmmende tendens, der er ved at sprede sig.

Hans ældste søn går i sjette klasse, og det er ikke noget, familien har oplevet før.

- Vi vidste godt, at der var nogen, som kunne finde på at fryse karamellerne, så det havde vi snakket med vores børn om. Men at der nu bliver fundet nåle og metal i, havde vi på ingen måder regnet med, siger Rolf Carlsson.

- Her er vi jo ude i noget, hvor børnene kan komme alvorligt til skade, og det synes jeg er skræmmende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I en besked på Aula blev alle forældre på Lundby skolen ved Vordingborg informeret. Privatfoto

Ingen forbud

Rolf Carlsson håber, at der bliver taget hånd om situationen, men ikke at der bliver et forbud mod karameller.

- Jeg synes, at det vil være ærgerligt, hvis man bare lavede den klassiske, 'så er det forbudt'-løsning. Men det er helt sikkert ikke noget, der skal foregå. Hvordan man lige skal gribe det an, har jeg ingen svar på, lyder det fra Rolf Carlsson.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra skolelederen på Lundby skole, men det har i skrivende stund ikke været muligt.