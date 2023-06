Nye angreb: To civile dræbt og 21 såret

To civile er fredag blevet dræbt i angreb mod Belgorod-regionen i Rusland.

Granatsplinter ramte et par biler, der befandt sig på det sted, der blev ramt.

- To kvinder, der kørte i en af dem, døde på stedet af deres kvæstelser, siger guvernør Vjatsjeslav Gladkov.

To mænd er indlagt på et hospital med alvorlige kvæstelser, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Gladkov beskylder den ukrainske hær for at stå bag.

Tidligere har to russiske grupper, der kalder sig henholdsvis Legionen Frihed for Rusland og Ruslands Frivillige Korps, påtaget sig skylden for den type angreb.

Grupperne består angiveligt af russiske nationalister, der kæmper på ukrainsk side.

Senere fredag tilføjede guvernøren, at i alt 21 mennesker var blevet såret i fire forskellige dele af Belgorod-regionen.

De fortsatte angreb har fået tusindvis af indbyggere til at flygte fra de mindre byer, der ligger tæt ved grænsen til Ukraine.

Beboere fra byen Sjebekino, som har været hårdest ramt, har søgt tilflugt i regionens største by, der også hedder Belgorod. Her er en sportsarena blevet omdannet til midlertidig beboelse for de mange fordrevne.

I alt er 2500 mennesker blevet indkvarteret i sportsarenaen og lignende steder, siger guvernør Gladkov.

- Vi har aldrig før haft sådan en situation, siger han.

Byens borgmester, Valentin Demidov, fortæller, at i alt 5000 mennesker har været igennem et af centrene for fordrevne. Mange er taget videre for at bo hos familie eller venner.

Samtidig er Ukraines hovedstad, Kyiv, for sjette nat i træk kommet under angreb fra russisk side.

Myndigheder i Kyiv oplyser, at samtlige de 15 missiler og 21 droner, der blev sendt mod byen, blev skudt ned.

To mennesker blev såret af de vragstykker, der faldt ned over dele af byen i de tidlige morgentimer.

De mange angreb mod Kyiv, der ligger langt fra frontlinjerne i det østlige og sydlige Ukraine, har rejst spørgsmål om, hvad Ruslands plan er.

Nogle eksperter mener, at Rusland forsøger at stille forhindringer i vejen for Ukraines planlagte modoffensiv og få de ukrainske styrker til at bruge meget af deres luftforsvarsskyts.