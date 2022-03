Nye britiske sanktioner mod russere

Den britiske regering har torsdag indført sanktioner mod yderligere 59 russiske og seks hviderussiske personer og virksomheder. Det sker som reaktion på den russiske invasion i Ukraine.

Det fremgår af en erklæring fra det britiske finansministerium.

Det rammer blandt andet selskabet Alrosa. Det er verdens største diamanthandler. Dertil seks banker og et selskab, der producerer droner, skriver avisen The Guardian.

Den obskure russiske gruppe Wagner, der driver en hær af lejesoldater, er også med på listen. Den er senest beskyldt for at have fået til opgave at dræbe Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Polina Kovaleva, steddatteren til Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, bliver også ramt af sanktionerne. Det rygtes, at hun ejer et hus i London til en værdi af fire millioner pund eller knap 36 millioner kroner.

De ramte beskyldes alle af den britiske udenrigsminister, Liz Truss, for at stå den russiske præsident, Vladimir Putin, nær. Og for at have et medansvar for den russiske invasion i Ukraine, der torsdag skete for nøjagtig en måned siden.

De skal 'betale prisen for det', siger hun.

Det samlede antal af russiske personer og virksomheder, der er blevet ramt af britiske sanktioner under krigen i Ukraine, har rundet 1000. Men kilder i den britiske regering erkender, at regeringen i London reagerede for langsomt over for russiske oligarker i London. I modsætning til EU og USA.

Nogle af de rige russere fik tid til at flytte penge ud af Storbritannien, inden de selv røg på en sanktionsliste.

London har notorisk været en by, hvor rige russere er flyttet til og har købt nogle af byens dyreste ejendomme. Det i en sådan grad, at den britiske hovedstad i en årrække har haft tilnavnet Londongrad.