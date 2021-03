Nye coronavarianter kan sende USA ud i en fjerde virusbølge

Spredningen af mere smitsomme coronavarianter truer med at føre til en potentiel fjerde bølge af coronatilfælde i USA.

Sådan lyder advarslen fra lederen af USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC), Rochelle Walensky, ifølge BBC.

Walensky siger, at hun er bekymret over de seneste coronatal, efter at der i sidste uge blev registreret omkring 70.000 smittede om dagen.

Twitter vil markere vildledende opslag om covid-vacciner

'Kan miste hvad vi har opnået'

Der var næsten 2000 dødsfald om dagen i samme periode, tilføjer Walensky.

– Med dette niveau af nye tilfælde, der spreder sig, kan vi hurtigt miste, hvad vi har opnået, siger Rochelle Walensky ifølge BBC.

- Disse varianter er en reel trussel mod vores folk og vores fremskridt, lyder det videre.

Der er mange forskellige varianter af covid-19, der cirkulerer, men sundhedseksperter er især bekymrede over nogle få.

Disse inkluderer varianter, der først blev opdaget i Storbritannien, Sydafrika og Brasilien. Alle vurderes at være mere smitsomme.

WHO: Pandemien slutter næppe i år

Bekymret over lempelser

CDC har forudsagt, at den meget smitsomme B117-variant, der først blev opdaget i Storbritannien, bliver den dominerende variant i USA denne måned.

Derfor er CDC-lederen meget bekymret over, at flere stater er begyndt at lempe restriktionerne.

- Vi har evnen til at standse en potentiel fjerde bølge af smittede i dette land. Så vær stærk i den overbevisning, siger Walensky ifølge BBC.

Siden pandemiens begyndelse har USA registreret mere end 28 millioner smittede og over en halv million coronarelaterede dødsfald.

Siden december har USA vaccineret borgere mod corona. Over 50 millioner amerikanere har modtaget det første stik mod virusset, viser tal fra CDC. Ud af dem er cirka 25 millioner blevet færdigvaccinerede.

USA har indtil videre sendt 76 millioner doser ud i landets delstater, men alle doser er altså ikke blevet givet endnu.

Overlæge: Om en uges tid kan smittetal begynde at stige