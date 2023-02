Nye efterretninger: Covid-19 udsprang formentlig fra laboratorium

Det var højst sandsynligt et læk fra et kinesisk laboratorium, som i slutningen af 2019 førte til udbruddet af coronapandemien.

Sådan lyder det i en klassificeret rapport fra det amerikanske energiministerium, som avisen The Wall Street Journal har læst.

Udmeldingen står i kontrast til tidligere vurderinger fra ministeriet, som hidtil har givet udtryk for, at det er uvist, hvordan virusset opstod.

Der har siden pandemiens begyndelse været spekuleret i virussets oprindelse. Generelt er den kinesiske storby Wuhan blevet anset for at være stedet, hvor coronapandemien begyndte.

Men spørgsmålet har været, om virusset kom fra dyr på et marked i byen, eller om det eventuelt stammede fra et laboratorium.

The New York Times skriver også om sagen. Her fremgår det, at amerikanske efterretninger peger i flere retninger på spørgsmålet om, hvordan coronapandemien begyndte.

Annonce:

Teorien om, at coronapandemien havde sit udspring i et kinesisk laboratorium, støttes af USA's forbundspoliti, FBI. Konkret har FBI med 'moderat sikkerhed' konkluderet, at virusset kom fra Wuhans Institut for Virologi.

Netop dette laboratorium forskede i forskellige typer af coronavirus.

Fire andre amerikanske efterretningstjenester samt USA's Nationale Efterretningsråd har ifølge New York Times med 'lav sikkerhed' slået fast, at virusset højst sandsynligt blev udsprang fra en naturlig smittekilde.

Avisen citerer forskellige myndighedspersoner for at sige, at efterretningen bag energiministeriets vurdering er 'relativt svag', og at det er med 'lav sikkerhed', at man er kommet frem til konklusionen om et laboratorielæk.

Med andre ord er det stadig langtfra sikkert, at coronavirusset er opstået i og lækket fra et laboratorium i Kina.

Mens covid-19 første gang blev konstateret i Wuhan i december 2019, blev det første tilfælde konstateret i Danmark 27. februar 2020. Mandag er det således præcis tre år siden, at coronavirus officielt kom til Danmark.