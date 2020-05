Nye meldinger om flystyrt

Opdatering: I den tidligere version af denne artikel fremgik det, at der ikke var nogen overlevende i flystyrtet. Forskellige meldinger har dog sået tvivl om, hvorvidt der er overlevende eller ej.

Et stort passagerfly med omkring 100 personer om bord er fredag styrtet ned ved et boligområde i den pakistanske millionby Karachi.

Mindst to passagerer har overlevet flystyrtet, siger en talsmand for den pakistanske luftfartsmyndighed ifølge nyhedsbureauet dpa.

'Gud har været barmhjertig'

Ministerpræsident Murad Ali Shah fra delstaten Sindh, hvor Karachi ligger, har været i kontakt med en mand, der overlevede. Shah tog til det hospital, hvor den overlevende er indlagt, og talte med ham, oplyser en talsmand for provinsstyret i Karachi ifølge dpa.

- Gud har været barmhjertig, lød det fra den overlevende.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mandens tilstand beskrives som stabil.

Det kan ikke udelukkes, at der vil blive fundet flere overlevende, siger en talsmand for Pakistan International Airlines (PIA), som det forulykkede fly tilhørte.

Borgmesteren i Karachi meddelte tidligere, at alle om bord var omkommet.

Der var 90 passagerer og otte besætningsmedlemmer om bord, siger Abdul Sattar, der er talsmand hos PIA. Ifølge den pakistanske luftfartsmyndighed var der 91 passagerer om bord og otte besætningsmedlemmer.

Det er endnu uklart, om der er dræbte på landjorden og i givet fald hvor mange.

Undtagelsestilstand

Det forulykkede PIA-fly er af typen Airbus 320.

Den pakistanske engelsksprogede avis Dawn skriver, at passagerflyet var på vej fra Lahore i det nordøstlige Pakistan til Karachi, der ligger i det sydlige Pakistan ud til Det Arabiske Hav.

Pakistans sundhedsminister har erklæret undtagelsestilstand på alle store hospitaler i Karachi som følge af flystyrtet. Det siger Meeran Yousuf, der er pressekoordinator i ministeriet, ifølge Dawn.

- Det sidste, vi hørte fra piloten, var, at der far en form for teknisk problem. Det er en meget tragisk hændelse, siger Abdullah H. Khan, der er talsmand hos PIA, ifølge Reuters.

Optagelser fra Karachi viser store mørke røgskyer stige op omkring bygninger i det beboede område i Karachi.

Flere biler er også brudt i brand, og brandfolk forsøger at bekæmpe flammer fra ramte boliger. Det viser flere videoer på Twitter.

Helikoptere fra den pakistanske hær er fløjet til ulykkesstedet.

Tilbage i 2016 styrtede et fly fra PIA på vej fra den pakistanske by Chitral til hovedstaden Islamabad. 48 passagerer var om bord, og ingen overlevede.

Sidste år blev et fly fra PIA beskadiget, da det skred ud fra landingsbanen i Gilgit-lufthavnen i den nordlige del af landet. Ingen døde i ulykken.