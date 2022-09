Nye Nasa-problemer

For anden gang på under en uge har det amerikanske rumagentur Nasa udskudt affyringen af den enorme rumraket 'Artemis 1'.

Lørdag eftermiddag dansk tid oplyser Nasa således, at lørdagens planlagte affyring er udskudt. Den skulle have været sendt afsted i løbet af et to timers vindue, der stod til at åbne klokken 20.17 dansk tid.

Årsagen til aflysningen er ikke umiddelbart angivet. Tidligere lørdag oplyste agenturet dog, at der var problemer med læk af brændstof.

Det var oprindeligt planen, at Nasas rumskib skulle sendes afsted mandag.

Det blev dog udskudt på grund af netop en brændstoflækage og temperaturproblemer med en af de fire motorer.

'Artemis 1' skal affyres fra Kennedy Space Center i Florida.

Affyringsstedet er spærret for offentligheden. Det forventes dog, at op mod 400.000 mennesker vil samles på omkringliggende strande for at se - og høre - når raketten endelig bliver sendt afsted.

Det er lørdag ikke oplyst, hvornår Nasa igen vil forsøge en affyring.

Raketten er knap 100 meter høj og Nasas mest kraftfulde nogensinde. Den skal være afsted i 42 dage. Her skal den flyve rundt om Månen og hjem igen.

'Artemis 1' vil være cirka 100 kilometer fra månen, når den er tættest på.

Om bord på rumskibet vil der blandt andet være mannequindukker. De skal give et indblik i påvirkningen af radioaktivitet i det ydre rum.

Det er generelt meningen, at rumrejsen skal give Nasa værdifuld erfaring til fremtidige rumrejser. Planen er, at næste Artemis-mission skal være en bemandet tur rundt om Månen - uden dog at lande på Månens overflade.

Tidligst i 2025 vil man forsøge at lande med mennesker på Månen.

Et af de største mål med Artemis er en dag at sende mennesker til Mars.

To astronauter landede senest på Månen i 1972. Inden da havde ti andre astronauter gået på Månen i løbet af fem forskellige missioner.

Første gang var i 1969, hvor Neil Armstrong blev første mand på Månen.

Nasas rumprogram Artemis er efterfølgeren til Apollo-missionerne. I græsk mytologi er Artemis månegudinden og Apollos tvillingsøster.