Nye sammenstød i Jerusalem efterlader flere end 50 sårede

53 personer er kommet til skade i nye sammenstød i det østlige Jerusalem lørdag, hvor israelsk politi har brugt vandkanoner og affyret gummikugler for at sprede palæstinensiske demonstranter.

Det oplyser nødhjælpsorganisationen Palæstinensisk Røde Halvmåne.

Urolighederne finder sted, dagen efter at flere end 200 mennesker kom til skade under voldsomme sammenstød ved moskéen al-Aqsa i forbindelse med fredagsbønnen.

Lørdag oplyser politiet, at det har opløst en protest i Sheikh Jarrah-kvarteret, hvor demonstranter kastede sten mod sikkerhedsstyrker.

På grænsen til Gazastriben affyrede soldater tåregas mod palæstinensiske demonstranter, efter at tre brandbomber blev kastet ind i Israel. Bomberne forårsagede brande, men ingen tilskadekomne.

Fredag stormede uropolitiet al-Aqsa-moskéen, efter at palæstinensere ifølge politiet havde kastet sten og fyrværkeri mod betjente.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, forsvarer politiets handlinger.

- Israel handler ansvarligt for at sikre respekt for lov og orden i Jerusalem, samtidig med at frihed til at tilbede tillades, siger han lørdag under et møde med sikkerhedsansvarlige.

Weekendens uroligheder er den værste vold, der har været ved al-Aqsa i årevis. Moskéen er det tredjemest hellige sted i islam efter Mekka og Medina og ligger på Tempelbjerget.

Palæstinensere har de seneste uger demonstreret dagligt i Sheikh Jarrah-kvarteret mod israelske bosætteres forsøg på at overtage arabiske hjem.

Lørdag udtrykker de fire medlemmer af den såkaldte Mellemøst-kvartet - USA, Rusland, EU og FN - 'dyb bekymring over de daglige sammenstød og volden i Østjerusalem'.

Kvartetten er samtidig bekymret over 'mulige udsættelser af palæstinensiske familier fra hjem, de har boet i i generationer'.

- Vi opfordrer israelske myndigheder til at udvise tilbageholdenhed og undgå tiltag, som vil eskalere situationen i denne tid med muslimske helligdage yderligere, udtaler Mellemøst-kvartetten.

Kvartetten blev etableret i Madrid i 2002 af den daværende spanske premierminister, José María Aznar.