Nyt dødeligt udbrud af ebola

Den Demokratiske Republik Congo har bekræftet et nyt udbrud af ebola i den nordvestlige del af landet.

Udbruddet har foreløbig kostet fire mennesker livet. Det oplyser landets sundhedsminister mandag.

- Jeg kan bekræfte, at vi har et nyt ebolaudbrud i Mbandanka, siger sundhedsminister Eteni Longondo.

- Vi vil meget hurtigt sende dem vaccinen og medicin, tilføjer han.

Den Demokratiske Republik Congo har kæmpet imod en dødelig ebola-epidemi i den østlige del af landet siden august 2018.

Udbruddet i den østlige del af landet er det næstmest dødelige, de nogensinde har oplevet. Det har foreløbig kostet over 2200 mennesker livet.

Det seneste udbrud, der er konstateret i den nordvestlige del af landet, er endnu en sundhedsmæssig udfordring for Den Demokratiske Republik Congos regering.

Sidste år var landet ramt af en dødelig mæslingeepidemi, som var det værste udbrud i verden og ifølge WHO kostede over 6000 livet.

I år kæmper landet - som alle andre lande - for at begrænse coronavirussens udbredelse.

Bekæmpelsen af disse epidemier er vanskelig, fordi forskellige militser fører væbnet kamp i visse dele af landet.

Desuden er der i befolkningen en udbredt mistro til de sundhedsarbejdere, der sendes ud for at hjælpe. I de seneste to år har der været talrige meldinger om angreb mod dem.