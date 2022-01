Nyt studie: 90 procent mindre risiko for at dø med omikron

Omikronsmittede har langt mindre risiko for hospitalsindlæggelse end smittede med deltavarianten af coronavirus.

Det viser en ny undersøgelse af 70.000 coronasmittede lavet af to amerikanske universiteter ifølge nyhedsbureauet AFP.

Studiet er endnu ikke fagfællebedømt, hvilket betyder, at det ikke er blevet set efter i sømmene af uvildige forskere, der ikke har arbejdet med studiet.

Men skulle tallene vise sig at holde stik, kan det give grund til optimisme.

For selv om studiet viser, at omikronvarianten er mere modstandsdygtig over for vacciner, viser det også, at den giver anledning til markant mildere sygdom.

De, der var smittede med omikronvarianten, havde 90 procent mindre risiko for at dø med covid-19. Det var sammenlignet med smittede med deltavarianten.

Risikoen for at blive indlagt med covid-19 faldt også til halvdelen for de omikronsmittede - og med hele 75 procent for intensivindlæggelser.

Studiet viser også, at dem, som blev indlagt med omikron, var på hospitalet i markant kortere tid. I gennemsnit brugte de halvanden dag på hospitalet, mens de deltasmittede i gennemsnit lå indlagt i fem dage.

Studiet er endnu ikke fagfællebedømt, men direktør for USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse (CDC) Rochelle Walensky siger, at undersøgelsen er justeret for en lang række faktorer.

- Studiet er justeret for nøgleparametre som alder, køn, tidligere infektion, vaccination og kroniske lidelser, siger hun.

Omikranvarianten er den dominerende i Danmark og har været det siden midten af december.