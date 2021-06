O.J. Simpsons forsvarsadvokat F. Lee Bailey er død - 87 år

Den amerikanske advokat F. Lee Bailey, som blandt andet har været forsvarer for sportsstjernen O.J. Simpson og skuespilleren Patty Hearst, er død. Han blev 87 år gammel.

Det skriver avisen The Boston Globe ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge avisen døde han i delstaten Georgia, hvor han angiveligt var på hospice, men den oplysning har Reuters ikke fået bekræftet.

NFL-spilleren O.J. Simpson, som blev frikendt for mordet på sin ekskone Nicole Simpson i 1995, har lagt et videoklip på Twitter som en hyldest til Bailey. Simpson kalder ham 'en af vor tids store advokater'.

Bailey blev en USA's mest berømte advokater med store sejre i retssalen.

- Jeg kan ikke sige nej til en sag, hvis den har én af tre kvaliteter: En professionel udfordring, et stort honorar eller er berygtet, sagde han engang i et interview med The New York Times.

Som en tidligere del af USA's marinekorps opbyggede Bailey et omdømme som en hurtigtænkende udspørger med en skarp hukommelse, der hadede at tabe.

Hans første store succes var den succesfuld ankesag i Ohio i 1966 med lægen Sam Sheppard, der var dømt for at have dræbt sin kone.

Bailey tog sagen i højesteret og fik dommen omstødt. Sagen har fungeret som inspiration for tv-serien og filmen 'The Fugitive'.

Et af karrierens største nederlag led han som forsvarer for den 19-årige rigmandsdatter Patricia 'Patty' Hearst, der i 1974 blev bortført af en amerikansk terrorgruppe, befrielseshæren SLA.

Terrorgruppen krævede ikke penge for den 19-årige kvinde. Til gengæld krævede den, at Patricias far skulle donere penge til Californiens trængende og fattige - et beløb svarende til 400 millioner dollar.

Patricias far valgte ikke at imødekomme terroristernes krav. Han donerede kun mad for seks millioner dollar, og terroristerne afviste derfor at befri datteren.

To måneder senere blev Patty Hearst filmet af et overvågningskamera i en bank i San Francisco. Hun havde et gevær i hånden, og hun var i gang med at røve banken sammen med andre folk fra den terrorgruppe, der bortførte hende.

Halvandet år efter sin bortførelse blev Patty Hearst anholdt. Hun blev stemplet som terrorist og anklaget for medvirken i bankrøveriet.

Hun blev dømt til 35 år i fængsel for sin medvirken i bankrøveriet, men sad kun i to år. Hun beskyldte efterfølgende Bailey for at have forkludret forsvaret.

I sine sidste år havde Bailey fået frataget sin autorisation som advokat. I 2013 søgte han om at genoptage sin advokatpraksis i Maine, men myndighederne nægtede.

I 2016 indgav Bailey en konkursbegæring efter en skatteregning på fem millioner dollar.