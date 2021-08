Øjenvidne i Haiti: Jeg hørte smertensskrig over alt

Tilskadekomne og måske endda lig, der blev trukket ud af murbrokkerne i den lille haitianske by Les Cayes, der ligger omtrent 37 kilometer fra epicentret for jordskælvet i Haiti.

- Jeg hørte smertensskrig, hvor end jeg gik.

Sådan fortæller 38-årige Jean Marie Simon, der lørdag var vidne til det hidtil niende værste jordskælv i Latinamerika de seneste 25 år målt på antal omkomne, til Reuters.

Hvad der var begyndt som en ganske almindelig dag tog en alvorlig drejning, da jordskælvet indtraf.

Jean Marie Simon, der befandt sig på et lokalt marked i Les Cayes, løb øjeblikkeligt mod sit hjem for at se, om hans familie var i sikkerhed.

Hans kone og toårige datter havde været i bad og stormede upåklædte ud på gaden, bare øjeblikke før familiens hus blev jævnet med jorden for øjnene af dem.

Familien på tre søgte ly på gårdspladsen ved den lokale kirke, hvor også andre lokale havde indfundet sig oven på jordskælvet.

- Der er stadig en masse efterskælv, og hver gang løber folk og råber. Mine ben ryster stadig, siger Jean Marie Simon.

21-årige Christella Saint Hilaire bor i nærheden af jordskælvets epicentrum og fortæller, at adskillige huse i området er styrtet sammen.

- Mange huse er ødelagt, mennesker er døde, og nogle er på hospitalet, siger hun til det franske nyhedsbureau AFP.

Selv er hun relativt uskadt, men hun fortæller, at det var ved at gå galt, fordi hun selv befandt sig inden for, da jordskælvet ramte.

- Jeg var hjemme, da jorden begyndte at ryste. Jeg befandt mig nær et vindue, og jeg så, at alting begyndte at falde sammen. Et stykke af væggen ramte mig i ryggen, men jeg er ikke kommet alvorligt til skade, fortæller hun.

Jordskælvet ramte klokken 14.29 dansk tid, hvilket svarer til klokken 08.29 om morgenen i Haiti.

Et amerikansk varselssystem meldte kortvarigt om risiko for tsunami, men den er blevet afblæst, og tsanumitruslen skal haitianerne således ikke forholde sig til.

Haiti er stadig ved at komme sig efter et voldsomt jordskælv, der ramte for 11 år siden - men dog tættere på hovedstaden, Port-au-Prince, end lørdagens skælv.

Skælvet i 2010 efterlod mange hjemløse og tusindvis af mennesker døde. Det blev målt til at have en styrke på 7.0.

Der bor omkring 11,5 millioner mennesker i Haiti.