Ølkatastrofe på motorvej

Tyskland er et af de lande, hvor der drikkes mest øl per indbygger, og derfor må episoden mandag aften på Autobahn A1 betragtes som et ganske alvorligt uheld.

Her tabte et sættevognstog uden varsel det meste af sin last, der bestod af god øl fra bryggeriet i Jever i Friesland.

Uheldet skete ved Delmenhorst lidt vestligt for Bremen, hvor ladningens tryk flyttede sig inde i sættevognen og efterfølgende røg ud gennem den ene side.

Et pænt stykke af motorvejen blev derved dækket af grønne glasgår.

Ingen personer kom noget til ved episoden, men motorvejen måtte spærres, mens oprydningen stod på. Flere medtrafikanter deltog i øvrigt i oprydningsarbejdet.

Natten til tirsdag omkring kl 01.40 var motorvejsstykket ryddet og atter åben for trafik.

I følge Bild er den 28-årige lastbilchauffør nu sigtet for ikke at have sikret ladningen ordentligt inden afgang.