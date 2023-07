Ønsker forbud mod import fra Ukraine forlænget

Solidaritet med Ukraine er vigtigt. Men det er også vigtigt at beskytte sine egne landmænd.

Det er meldingen fra fem af Ukraines nabolande, der beder EU om at forlænge et forbud mod import af ukrainsk korn, så det gælder i hvert fald året ud.

Det meddeler landbrugsministrene fra de fem lande efter et møde i Polens hovedstad, Warszawa, onsdag.

EU gav i maj tilladelse til, at Polen, Slovakiet, Bulgarien, Rumænien og Ungarn indførte et forbud mod salg af hvede, majs, raps og solsikkekerner fra Ukraine på deres hjemmemarkeder.

Det forbud udløber efter planen 15. september.

Aftalen indebærer, at det ukrainske korn må blive transporteret igennem de fem lande, så det kan eksporteres videre til andre lande.

Blandt de fem lande er nogle af Ukraines mest trofaste støtter i krigen mod Rusland.

Men nabolandene er bekymrede for, at billigt korn fra Ukraine skader deres egne landmænd. De har klaget over, at markedet bliver fyldt op af billige ukrainske varer.

De fem lande har på onsdagens møde i Warszawa appelleret til EU om at forlænge importforbuddet.

- Men i aftalen er også vores fælles erklæring om, at vi er meget åbne over for transit, siger Polens landbrugsminister, Robert Telus.

Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, tilføjer, at Polen ikke vil fjerne importforbuddet den 15. september - heller ikke hvis EU ikke vil sige ja til at forlænge det.

Ungarns regering har meddelt, at hvis importforbuddet får lov at udløbe om knap to måneder, vil regeringen tage 'alle skridt for at forhindre, at ungarske landmænd lider yderligere'.

Ukraine og Rusland er to af verdens store kornproducerende lande. Men på grund af krigen mellem dem er eksporten af korn blevet ramt.

En aftale har hidtil sikret, at eksporten kunne finde sted med skibe via Sortehavet, men Rusland har meddelt, at landet vil ikke forlænge aftalen igen.