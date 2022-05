Østat får ny leder efter anholdelse af premierminister

De Britiske Jomfruøer har udnævnt en ny premierminister, efter at den siddende premierminister blev anholdt i en lufthavn i Miami i sidste uge.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er Natalio Wheatley, der overtager posten fra Andrew Fahie, som er anholdt og under mistanke for hvidvaskning af penge og planer om at importere kokain til USA.

Wheatley har været fungerende premierminister, siden Fahie blev anholdt fredag i sidste uge.

Torsdag blev han udnævnt som østatens nye premierminister, og han håber, at hans tiltrædelse kan blive starten på en ny og mere demokratisk regeringsførelse.

- Denne indsættelse repræsenterer endnu et vigtigt og nødvendigt skridt mod at forny vores værdsatte demokrati og forny vores institutioner, sagde Wheatley.

Britiske John Rankin, der er guvernør i De Britiske Jomfruøer, sagde i en tale torsdag, at han havde frataget Andrew Fahie mandatet til at være premierminister på grund af anholdelsen.

Det skete, efter at østatens lovgivende forsamling havde stemt for at udtrykke mistillid til den nu tidligere premierminister.

51-årige Andrew Fahie blev anholdt i Miami sammen med direktøren for De britiske Jomfruøers havnemyndigheder, Oleanvine Maynard.

De to blev anholdt af føderale agenter fra det amerikanske narkopoliti (DEA). Anholdelsen skete ifølge nyhedsbureauet dpa, da de to mødtes med undercover-agenter fra DEA, der udgav sig for at være kokainsmuglere.

Formålet med mødet var at tjekke en forsendelse på 700.000 dollar - knap fem millioner kroner - i kontanter om bord på et fly, som de troede skulle til De Britiske Jomfruøer.

Theresa Van Vliet, der er advokat for Andrew Fahie, har ikke ønsket at kommentere den seneste udvikling. Hun siger dog, at Fahie vil erklære sig uskyldig i alle anklager.