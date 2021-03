Østrig håber at bremse nye varianter med massevaccinering

Alperegionen Schwaz i Østrig bliver en form for laboratorie i de kommende uger.

Her skal et internationalt hold af forskere se på, hvor effektive coronavaccinerne er mod den sydafrikanske coronavariant.

Schwaz-regionen har oplevet et af Europas værste udbrud af den sydafrikanske variant. Den er nu den dominerende i området.

Hvis den sydafrikanske variant breder sig i Europa, vil det være et alvorligt tilbageskridt i kampen mod pandemien.

Den er mere smitsom end andre varianter og kan også være mere modstandsdygtig over for nogle vacciner.

Samtlige Schwaz-regionens omkring 60.000 voksne indbyggere får tilbud om en coronavaccine og indgår dermed i et pilotprojekt. Myndighederne forventer at gå i gang med at vaccinere onsdag.

- Vores mål er at være i stand til radikalt at bremse eller helt udrydde den sydafrikanske variant, sagde Tyrols regionale leder, Günther Platter, da han præsenterede projektet.

- Vi ønsker at beskytte folk mod denne variant, understregede han ifølge avisen New York Times.

Østrigs kansler, Sebastian Kurz, har bedt EU om ekstra vaccinedoser for at stoppe udbredelsen af den sydafrikanske variant.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har godkendt, at der sendes 100.000 vaccinedoser til Tyrol.

Til gengæld skal et hold forskere fra flere EU-lande have lov at følge vaccineringen for på nært hold at kunne studere, om vaccinen fra Pfizer/BioNTech er effektiv mod den sydafrikanske variant.

En anden vaccine fra AstraZeneca, som EU har bestilt 40 millioner af, har vist sig at have en ringere effekt mod denne variant, skriver nyhedsbureauet AFP.