Østrigs eks-vicekansler nægter sig skyldig i korruptionssag

Østrigs tidligere vicekansler Heinz-Christian Strache nægter sig skyldig i en korruptionssag, der tirsdag blev indledt ved en domstol i den østrigske hovedstad, Wien.

Sagen handler om et bidrag på 10.000 euro - omkring 75.000 kroner - til Frihedspartiet (FPÖ), som Strache på det tidspunkt var formand for.

Pengene kom fra Walter Grubmüller, der ejer en privat klinik i Wien. Han er en gammel ven af Strache og inviterede blandt andet FPÖ-formanden om bord på sin yacht og på ferie i privatfly til den græske ø Korfu i 2016.

Anklagemyndigheden mener, at det var et forsøg på at købe sig til en lovændring, der ville give private klinikker mulighed for at opkræve betaling for behandlinger direkte af den offentlige sygeforsikring.

Blandt de beviser, der senere vil blive fremlagt i sagen, er sms-beskeder fra Straches telefon.

- Der vil blive spurgt til alle beskeder, siger dommeren.

I medierne har der været lækket beskeder, der viser Strache spørge, 'hvilken ændring i loven' der er tale om. Klinikchefen svarer, at han har brug for, at hans 'klinik endelig bliver behandlet retfærdigt'.

Under Straches ledelse satte FPÖ sig på sundhedsministeriet. I den periode blev der foretaget en lovændring, der gav flere virksomheder mulighed for at blive finansieret af det offentlige.

Eksperter har vurderet, at det gav en klinik som Walter Grubmüllers mulighed for at søge om tilskud på op mod 2,2 millioner euro alene i 2019, skriver nyhedsbureauet AFP.

Grubmüller, der ligeledes er sigtet i sagen, kalder anklagerne om bestikkelse af den tidligere FPÖ-formand 'latterlige'.

Strache blev tvunget til at træde tilbage som både vicekansler og partiformand i 2019, da der dukkede en video op fra en luksusvilla på Ibiza.

På optagelserne tilbyder Strache tilsyneladende en kvinde, han troede var niece til en rig russer, tjenester til gengæld for bidrag til sin valgkamp.

Skandalesagen endte med at vælte ikke kun Strache men hele kansler Sebastian Kurz' regering.

Den tidligere vicekanslers forsvarer siger tirsdag i retten, at hvis man ser videoen i sin fulde længde, viser den, at Strache netop ikke er korrupt.

Retssagen ventes at vare fire dage.

Hvis den tidligere FPÖ-leder bliver kendt skyldig, kan han i værste fald få fem års fængsel.