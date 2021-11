Østrigsk nedlukning for uvaccinerede skal begynde mandag

En nedlukning for uvaccinerede skal gælde fra denne mandag i Østrig.

Det har de østrigske delstatsregeringer søndag besluttet sammen med landets forbundskansler, Alexander Schallenberg, mens landet kæmper med rekordhøje coronasmittetal.

- Vi skal have hævet vaccinationstilslutningen. Den er skamfuldt lav, siger Schallenberg efter mødet.

Omkring 65 procent af den østrigske befolkning er blevet færdigvaccineret. Det er en af de laveste andele i Vesteuropa.

Den nye nedlukning skal gælde for personer over 12 år, som ikke er blevet vaccineret eller for nylig er kommet sig efter smitte.

Gruppen vil kun få lov til at forlade hjemmet i forbindelse med visse særlige formål. Det handler for eksempel om indkøb eller lægebesøg.

Nedlukningen gælder i første omgang i ti dage.

Den vil blive håndhævet med stikprøver. Efter perioden på ti dage vil man evaluere nedlukningen, oplyser sundhedsminister Wolfgang Mückstein.

Der er allerede indført en hel del restriktioner for uvaccinerede.

Mandag trådte regler således i kraft, der betyder, at folk uden covid-vaccine ikke kan få adgang til restauranter, frisører og visse begivenheder, medmindre de har haft virusset.

Det samlede antal smittetilfælde i Østrig er på cirka 948.100. Det samlede antal coronarelaterede registrerede dødsfald er cirka 11.700.

Lørdag blev der sat ny daglig smitterekord med over 13.000 smittede.

- Situationen er alvorlig. Vi tager ikke let på at indføre dette tiltag, men desværre er det nødvendigt, siger Schallenberg.

Der har i landet været en del debat om tiltagets effektivitet samt tonen over for uvaccinerede.

Beslutningen skal endeligt godkendes søndag aften i et udvalg i Nationalrådet. Det er et af to kamre i det østrigske parlament. Godkendelsen regnes ifølge østrigske medier for at være en formalitet.