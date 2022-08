- Offentliggør den ikke

Det amerikanske justitsministerium er imod, at et juridisk dokument, som anklagere har brugt til at skaffe en dommerkendelse til at ransage Donald Trumps hjem i Florida, bliver offentliggjort.

Det oplyser justitsministeriet mandag.

- Hvis erklæringen bliver fremlagt, vil den fungere som en køreplan for regeringens igangværende efterforskning og give specifikke detaljer om efterforskningens retning, skriver anklagerne i deres indberetning.

Anklagerne mener, at det i så fald vil kunne kompromittere fremtidige trin i efterforskningen.

Trumps republikanske allierede har i de seneste dage presset på, for at justitsminister Merrick Garland skal frigive det dokument, som ligger til grund for ransagningskendelsen.

Dokumentet vil afsløre, hvilke beviser anklagerne fremlagde for at vise, at de havde overvejende grund til at tro, at der var blevet begået lovovertrædelser i den tidligere præsidents Mar-a-Lago-hjem i Florida.

På anmodning fra justitsministeriet frigav en domstol i Florida fredag selve ransagningskendelsen og adskillige juridiske dokumenter, der fulgte med.

De viste, at det amerikanske forbundspoliti, FBI, under ransagningen sidste mandag sikrede sig 11 sæt hemmelige dokumenter fra Mar-a-Lago.

Nogle af dem var markeret som tophemmelige.

Netop dette påpeger justitsministeriet mandag som en anden grund til at holde det juridiske dokument forseglet.

Ifølge ministeriet involverer efterforskningen 'højt klassificeret materiale'.

Ransagningskendelsen offentliggjort fredag viser, at justitsministeriet efterforsker overtrædelser af tre love, herunder en bestemmelse i spionageloven.

Den lov gør det blandt andet strafbart at besidde informationer om USA's forsvar på uforsigtig vis. Herunder også at dele oplysninger med folk, der ikke er godkendt til at modtage hemmelige oplysninger.

Derudover er det ulovligt bevidst at ødelægge, skjule eller forfalske optegnelser med det formål at hindre en efterforskning.

Justitsminister Merrick Garlands beslutning om at frigive kendelsen var meget usædvanlig, da ministeriet har en politik om ikke at kommentere på igangværende efterforskninger.