Officielt dødstal stiger voldsomt

Det officielle dødstal efter jordskælvet i Marokko er lørdag steget til 1037, oplyser det statslige tv.

Lørdag middag var meldingen, at der var 820 omkomne som følge af jordskælvet, der fredag aften ramte sydvest for Marrakesh.

Det tal er altså nu hævet markant.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mure, der er styrtet sammen under et kraftigt jordskælv i det sydlige Marokko, er landet oven på en bil i turistbyen Marrakesh. Foto: Al Oula Tv/Reuters

Leder efter pårørende

Selv de små klinikker i Marokko modtager folk med komplicerede skader som følge af jordskælvet i landet.

Det fortæller Bjarke Skaaning, katastrofechef ved Røde Kors, til Ritzau.

- Det er yderst bekymrende. Jeg tror, at der bliver et enormt behov for sundhedsvæsenet de næste dage, fordi der simpelthen er så mange sårede, som har behov for hjælp, siger han,

Bjarke Skaaning vurderer, at der bliver yderligere behov for ambulancer og transportmidler til transportere sårede til klinikker og hospitaler.

Annonce:

- Vi ved, at de marokkanske myndigheder har sendt helikoptere afsted, som også flyver frem og tilbage med sårede. Men det er meget tidligt efter jordskælvet, og der er en bekymring for, om man kan nå at etablere ambulanceruter til de påvirkede områder.

Redningsarbejdet er endnu ikke begyndt i mange af de ramte områder, da de er svært tilgængelige.

- Det, vi hører fra vores partnere i Marokko, er, at folk er desperate efter at finde overlevende i murbrokkerne, og at de graver selv. Myndighederne er stadig ved at finde ud af, hvor de skal sende de store gravemaskiner hen, siger Bjarke Skaaning.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Fadel Senna/Ritzau Scanpix

Danskere i Marokko

Der er cirka 140 danskere registreret på danskerlisten for Marokko, som fredag blev ramt af et voldsomt jordskælv.

Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar. Det påpeges, at tallet dækker over personer, der selv aktivt har skrevet sig på listen. Antallet af danskere i Marokko kan derfor være enten højere eller lavere.

Over for Ekstra Bladet uddyber ministeriet i en mail:

Annonce:

'Udenrigsministeriet følger nøje situationen i Marokko, og vi har sendt krisebesked ud til personer på danskerlisten for Marokko. Udenrigsministeriet har ikke kendskab til, at der er danskere blandt de tilskadekomne, men myndighederne har endnu ikke et fuldt overblik over situationen. Udenrigsministeriet opfordrer danskere på stedet til at følge de lokale myndigheders anvisninger, og at de kontakter deres pårørende, så de ved, at man er i god behold.'