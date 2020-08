Officielt: Joe Biden er nomineret til præsidentkandidat

Den 77-årige Joe Biden er formelt blevet nomineret som præsidentkandidat for Demokraterne på partiets konvent. Det skriver det amerikanske medie CNN natten til onsdag dansk tid.

- Tak til jer alle. Det betyder alt for mig og min familie. Og vi ses på torsdag, siger Biden i et direkte webcast fra sit hjem i delstaten Delaware.

Konventet slutter på torsdag, hvor højdepunktet bliver Joe Bidens takketale for at være udpeget som personen, der skal forsøge at besejre præsident Donald Trump ved valget i november.

I minutterne efter den officielle nominering var endegyldig, stod amerikanske politikere - både demokrater og republikanere - i kø for at kommentere valget af Joe Biden.

På Twitter gav tidligere præsident Obama ikke overraskende en virtuel highfive og opbakning.

Men også Colin Powell, der er tidligere republikansk udenrigsminister under præsident George W. Bush, bakker den ellers på papiret politiske modstander op. Powell kalder Biden for en 'samler' ('a uniter', red.), der 'vil gøre amerikanerne stolte, når han træder ind på verdensscenen'.

- Med Joe Biden i Det Hvide Hus vil I aldrig være i tvivl om, at han står sammen med vores venner og op i mod vores modstandere - aldrig omvendt. Han vil have tillid til vores diplomater og efterretningsarbejde, ikke smigren fra diktatorer og tyranner, siger Colin Powell til CNN.com.